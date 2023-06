Rick DuFer arriva al Teatro del Parco con “Stand-Up Cogito Tour”

Rick DuFer arriva martedì 20 giugno (alle ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre con “Stand-Up Cogito #QUALEFELICITÀ Tour, versione teatrale del suo popolare podcast filosofico Daily Cogito, seguito ogni giorno sul web da decine di migliaia di persone. Uno show di quasi due ore in cui il filosofo e divulgatore tratta in modo originale e accattivante temi legati a filosofia, attualità, psicologia, interagendo direttamente con il pubblico per capire di quale felicità abbianmo bisogno e cosa ci spinge a cercarla. Special guest della serata, Mirko Campochiari, opinionista, storico e analista militare, molto popolare grazie al suo canale YouTube Parabellum. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali web di Rick Dufer.



Affidandoci alla visione filosofica, scandaglieremo con Rick Dufer (vero nome Riccardo Dal Ferro) il concetto di felicità, quello di piacere, di gioia e di passione, nel tentativo di trovare la risposta alla domanda fatidica: quale felicità cerchiamo? E quale felicità ci meritiamo? Inseguire la felicità è infatti un lavoro complicato, che spesso ci porta al fallimento e perciò all’infelicità. Il format consiste in una conferenza vera e propria, strutturata come una delle famose “lectures” che si tengono negli USA. I temi sono squisitamente filosofici e scientifici. Un’esperienza che ora sarà finalmente possibile fare anche dal vivo.