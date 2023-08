Torna "Riviera Fiorita" con tour in gondola, rievocazioni storiche e il tradizionale corteo acqueo

La Riviera del Brenta si colora nuovamente di fiori, tradizione e storia: dal 7 al 10 settembre torna l’appuntamento con Riviera Fiorita, che giunge alla sua 45esima edizione riconfermandosi come una delle manifestazioni più attese del territorio rivierasco e di tutta la città metropolitana. Il lavoro congiunto dell’OGD Riviera del Brenta Terra dei Tiepolo, della Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta e dell’Unione Città della Riviera coadiuvati da San Servolo srl, con il sostegno del Comune di Venezia e delle associazioni del territorio, si concretizzerà in un lungo e intenso weekend di fine estate tra saperi antichi e nuove vocazioni. Il programma completo è disponibile online.

L'evento continua il suo percorso di valorizzazione del grande patrimonio artistico e umano che vive lungo il Brenta, antica via d’acqua, nonché contesto storico-ambientale unico, offrendo a residenti e turisti sempre nuove opportunità di scoprire o riscoprire luoghi e tipicità di questo ricco territorio.



Nel calendario sono stati riconfermati gli appuntamenti più amati dal pubblico di Riviera Fiorita come i mini tour in gondola, le degustazioni guidate di gelato gastronomico, le passeggiate accompagnate nei centri storici e nelle ville, oltre a straordinarie opportunità di approfondimento. Così per le iniziative Vini in Cantina, la visita al Duomo di San Rocco dopo i recentissimi lavori di restauro, a Villa Martin recentemente riaperta, o Villa Levi Morenos e le passeggiate al tramonto tra i filari di lavanda.

La manifestazione avrà come evento clou il corteo acqueo da Stra a Malcontenta di domenica 10 settembre, ma già da giovedì 7 settembre coinvolgerà il pubblico con tantissimi appuntamenti dedicati. Non mancherà l’omaggio alla venezianità più sfarzosa e aristocratica interpretata dai figuranti in abito storico del ‘700 veneziano, le esperienze più autentiche da vivere tra terra e acqua e l’elemento fiorito che si potrà ritrovare nelle decorazioni e nel piatto con originali laboratori.