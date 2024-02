Nel weekend torna il teatro per i più piccoli con uno spettacolo e un laboratorio performativo

Domenica all’insegna del teatro con spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie: al Teatro Momo lo spettacolo “Rumori Nascosti” e al Teatro del Parco il laboratorio, inserito nel programma del Carnevale 2024, "A bordo del tappeto volante", a cura di Susi Danesin e Isabella Moro.

Al Momo, domenica 4 febbraio alle 16.30, la compagnia Teatro del Buratto/Css porta in scena Rumori nascosti, testo e regia Emanuela Dall’aglio, dedicata a bambini dai 4 ai 10 anni. Proseguendo nello studio della fiaba, lo spettacolo si avvicina al racconto moderno o contemporaneo, affrontando la storia con la stessa cura e ricercatezza di archetipi e percorsi di una fiaba antica, d’altronde il viaggio dell’eroe segue percorsi che sono di tutti tempi, uguali in ogni epoca. Una fiaba pop-up, un abito storia, una casa di bambola che comincia con una ricercatrice di reperti, che normalmente conosce e sceglie gli elementi della storia che introduce, ma che in questo caso li troverà con fatica lì sul posto e scoprirà insieme al pubblico la loro utilità, non essendo lei per prima pratica della fiaba che va a incominciare. Lucia è una bambina che vive in una grande casa dove si ritrova spesso a giocare da sola, una situazione che spesso i piccoli conoscono bene. Camminando tra queste stanze i pensieri prendono forma e lei cerca di raccontare le sue preoccupazioni ad una famiglia che troppo spesso è occupata in altre faccende.

Il Teatro del Parco ospita invece il laboratorio performativo per bambini e famiglie A bordo del tappeto volante, a cura di Susi Danesin e Isabella Moro. Il teatro è uno spazio magico dove tutto può succedere... come viaggiare in altri mondi! Il viaggio è un'esperienza in grado di immergerci in culture, lingue, colori, musiche diverse dalla nostra. Il teatro diventa un luogo in cui si può spaziare con la mente e andare a conoscere modi diversi di vivere, muoversi e comunicare. Un laboratorio in uno spazio teatrale che vede i partecipanti diventare i protagonisti di tante avventure immaginarie. Si richiedono ai partecipanti vestiti comodi e calzini antiscivolo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.