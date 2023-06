Pesce e profumi dalla laguna, torna la Sagra del Pesce di Chioggia

Sagra del Pesce di Chioggia, tutto pronto per l'edizione numero 84. La tradizionale manifestazione si terrà dal 7 al 16 luglio in Corso del Popolo, tutte le sere a partire dalle 18.30.

Nata nel 1938, la Sagra del Pesce di Chioggia rappresenta uno degli eventi folkloristico-gastronomici più attesi del Veneto. La festa è dedicata ai sapori del mare e della laguna, e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Per dieci sere, nella splendida cornice del centro storico di Chioggia, si potranno degustare i piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni locali che delizieranno i partecipanti con le ricette più classiche, come il “saor”, il fritto misto con polenta, le “bibarasse in cassopipa”, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce.

Sarà un evento dedicato alla gastronomia, ma non solo. Ogni sera, a partire dalle 21.30, sono previsti spettacoli sul palco allestito in Corso del Popolo, ai quali si potrà assistere gratuitamente.