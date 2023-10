Salone dell'alto artigianato, buona la prima: oltre 15mila visitatori all'Arsenale

Quindicimila visitatori in quattro giorni, uno su cinque straniero. Si è chiusa oggi la prima edizione del Salone dell'alto artigianato italiano, segnata da un forse impensato successo di pubblico.

Centoquattro espositori, dal nord al sud Italia, hanno portato in laguna la testimonianza del proprio saper fare, la propria identità culturale e sociale. Le Tese delle Nappe sono state il cuore dell’esposizione, un viaggio esperienziale tra diverse espressioni culturali che ha presentato una vasta gamma di lavorazioni - dai tessuti pregiati ai lavori in ceramica, dalla tradizione orafa al vetro soffiato, oltre a mobili, oggetti di design e molto altro ancora - che da sempre sono sinonimo del made in Italy nel mondo. Una vetrina che ha messo in evidenza ciò che c’è dietro al lavoro artigiano, la passione e la cura per ogni oggetto realizzato.

«Siamo veramente soddisfatti dell’ottimo riscontro che ha avuto questa prima edizione - ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro -, una sfida che abbiamo vinto e che intendiamo far diventare un appuntamento fisso, migliorandoci di anno in anno. Raccontare storie, e l’artigianato del nostro Paese ne è il massimo esempio, attrae un vasto pubblico, che ha il desiderio di immergersi nel mondo del saper fare a regola d’arte». La speranza del primo cittadino è «convincere tanti giovani, anche attraverso questa iniziativa, che la manifattura sia davvero un futuro, un futuro che passa attraverso la manualità, le scuole di formazione e la trasmissione di saperi».

Per quattro giorni l'Arsenale ha raccontato le piccole imprese «che sono il baluardo culturale e presidio identitario del nostro Paese - ha spiegato Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela -, grazie all’intuizione del sindaco Brugnaro anche questa iniziativa va ad aggiungersi a quella già consolidata del Salone Nautico nel lavoro di realizzazione di eventi di qualità, appuntamenti che rientrano nell’offerta della città di Venezia e rivolte ai suoi cittadini e ospiti».