Salone dell'alto artigianato italiano, oltre un centinaio di espositori all'Arsenale di Venezia

L'Italia delle eccellenze artigianali si racconta e lo farà a Venezia, nell’evocativa cornice dell’Arsenale, dove le botteghe veneziane e del Bel Paese metteranno in mostra la maestria del made in Italy. Saranno quindi oltre un centinaio gli espositori che da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre porteranno in laguna il meglio della loro arte.

Mancano due mesi alla prima edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, un viaggio dal nord al sud, alla scoperta delle tante eccellenze artigianali che arricchiscono il Paese con le loro antiche produzioni. Brand più noti e altri di nicchia, attività con una storia da più generazioni e altre frutto di start up, aziende e laboratori che promuovono il marchio italiano e che apriranno per 4 giorni le porte ai visitatori per raccontare tradizioni, segreti, lavorazioni, mestieri spesso tramandati di padre in figlio.

«Venezia, con il Salone dell’Alto Artigianato Italiano, celebra l’eccellenza italiana e la maestria di tantissimi italiani che attraverso le loro mani e le loro creazioni danno lustro all’Italia e al Made in Italy nel mondo. - commenta il sindaco, Luigi Brugnaro - La nostra città, con questa prima mostra, si mette quindi a disposizione e lo fa proprio all’Arsenale che incarna la tradizione veneziana e ha rappresentato, per secoli, il luogo della supremazia ingegneristica della Repubblica Serenissima a livello mondiale. Venezia spalanca così le sue braccia ed è pronta ad accogliere non solo gli espositori ma anche tutti i visitatori che vorranno venire a dare, con la loro sola presenza, sostegno a questo Salone che nasce con tutti i migliori auspici».

A ospitare gli artigiani saranno le Tese delle Nappe e le Tese di San Cristoforo, gli antichi padiglioni - oggi restaurati - che un tempo erano parte di quel compendio, l’Arzanà, dove la cantieristica veneziana si sviluppò a tal punto da trasformare la Serenissima in una Repubblica marinara capace di imporre, per secoli, il suo controllo in gran parte del Mediterraneo orientale.

Il Salone dell'alto artigianato italiano

Dalla ceramica ai tessuti pregiati, dalle opere in vetro soffiato ai gioielli, dagli elementi di arredo agli accessori, dall’illuminazione alla lavorazione dei metalli e delle pietre, dall’oggettistica all’intarsio del legno, dalla porcellana al restauro, dalla sartoria alla scultura: il Salone offrirà 6.000 metri quadrati di spazi per conoscere il meglio del saper fare nei diversi settori come valore da difendere.

In occasione del Salone, i Musei Civici presenteranno una selezione di opere provenienti dalle collezioni conservate nelle diverse sedi museali: tra queste, opere in vetro che provengono da passate esposizioni del Padiglione delle Arti Decorative della Biennale di Venezia, oltre a campionari di tessuti che appartengono alla Tessilteca moderna del Centro delle Arti e del Costume (CIAC). Saranno inoltre esposti merletti, mosaici e calzature, produzioni correlate alle Scuole professionali che ad oggi mantengono vive queste specificità esecutive.

Informazioni utili e acquisto del biglietto (a partire dal 16 agosto) sul sito: saloneartigianato.venezia.it/