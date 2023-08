Lo Sbaracco a Mestre: due giorni di "fuori tutto" per più di 30 negozi

Per la prima volta, arriva nei negozi di Mestre "Lo Sbaracco". Venerdì 25 e sabato 26 agosto, dalle 9 alle 20, più di trenta negozi del centro città si preparano al "fuori tutto": capi d’abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa ad un prezzo scontato che attenderanno amanti dello shopping e semplici curiosi davanti alle vetrine delle boutique aderenti.

Ogni commerciante avrà a disposizione due metri quadrati di area pedonale per esporre la merce più scontata di cui dispone, con riduzioni sul prezzo che possono arrivare fino all’80 per cento. «È la prima volta che proponiamo lo "Sbaracco" a Mestre, a Rovigo ad esempio, è ormai un evento immancabile per la città atteso con ansia anche dai commercianti stessi che per l'occasione trasformano il centro in un grande mercato delle occasioni a cielo aperto. Così sarà anche per Mestre - dichiara Alvise Canniello, direttore della Confesercenti metropolitana - La cosa interessante è che si tratta di un’iniziativa voluta dai commercianti e appoggiata fin da subito anche dall’assessore Paola Mar».

Lo scopo dei commercianti non è fare uno sgombero di rimasugli, ma far conoscere la qualità dei propri prodotti anche a chi si troverà a Mestre per la prima volta e ai turisti di passaggio. «È un'ottima vetrina per i commercianti e un'ulteriore occasione di acquisto per i consumatori», conclude Canniello.