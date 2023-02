Il Carnevale arriva a Jesolo con tanti eventi e una grande sfilata dei carri allegorici

Sabato 18 prenderanno avvio i festeggiamenti del Carnevale jesolano, manifestazione che si declinerà in diversi appuntamenti fino a domenica 26 con la tradizionale sfilata che dopo due anni torna a colorare le vie del lido. Ad aprire la festa sarà “Il borgo in maschera” in piazza del Granatiere a Cortellazzo, dove verranno installate giostre per i bambini mentre dalle 14.30 sarà possibile assistere all’esibizione musicale della cartoon cover band Acme, accompagnata dalla distribuzione gratuita di frittelle e galani.

Giovedì 16, presso il centro giovani Byc, si svolgerà la “Ask dinner”, una cena in machera tra ragazzi a base di pizza e frittelle come dolce. Domenica 19 e martedì 21 febbraio i due eventi creati ad hoc per le famiglie e i più piccoli. Il palco del primo momento sarà piazza Primo Maggio dove, a partire dalle ore 15.00, il cuore del centro storico si animerà con intrattenimento e la distribuzione dei dolci tipici del carnevale. Martedì sarà invece il parco Grifone a ospitare una grande festa con animazione per bambini e dolci, a partire dalle ore 15.00. Lo stesso giorno, nella sala polivalente del centro Pertini, si svolgerà una grande festa con l’esibizione del coro e balli in maschera.

Domenica 26 il gran finale: a partire dalle 14.30 le vie del lido saranno animate dalla tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. La parata, organizzata dalla Pro Loco con il supporto dei comitati cittadini e del Comune, si snoderà lungo via Bafile, da piazza Aurora a piazza Marconi, con la partecipazione di 22 carri allegorici, affiancati da 3 squadre, cui si aggiungono 4 gruppi autonomi – che sfileranno a piedi – e l’esibizione dei due gruppi di majorettes jesolani. Al termine della sfilata, una giuria decreterà il vincitore del premio per il carro più bello. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 12 marzo.

«Il carnevale rappresenta più di ogni altro la festa di tutti e finalmente anche Jesolo torna a colorarsi con le maschere e i coriandoli – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti –. Abbiamo pensato per quest’anno un programma ampio e trasversale per coinvolgere quante più persone possibili, in diverse forme e momenti. È una festa voluta, pensata e organizzata dagli jesolani per gli jesolani, in prima battuta, ma poi anche per i tantissimi che, ne siamo certi, raggiungeranno la nostra città per festeggiare grazie anche al ritorno della tradizionale sfilata dei carri».