Tornano i carri allegorici in centro a Mestre in occasione del Carnevale 2024

In occasione del Carnevale 2024, torna la sfilata di carri allegorici in centro a Mestre. La sfilata in maschera percorrerà Mestre da via Piave alle ore 15.30, passerà per via Circonvallazione, via Einaudi, via San Rocco fino in via San Pio X.

Sarà riproposto così l'itinerario dello scorso anno, quando alla "prima assoluta" parteciparano con entusiasmo più di 40mila persone.