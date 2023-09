Al Goldoni il progetto site-specific "Smanie! La Villeggiatura"

Il 25 settembre 2023 debutta al Teatro Goldoni di Venezia Smanie! La Villeggiatura, un progetto site-specific con entr'act tecnologici di Nicoletta Robello, prodotto da Circuito PalcOFonico/Archipelagos Teatro, che andrà in scena fino a venerdì 29 settembre, tutte le sere alle 19, coinvolgendo contemporaneamente i foyer di I e III Galleria del teatro.

Il progetto dà il via alla programmazione della riapertura del Teatro Goldoni e si inserisce nel cartellone delle celebrazioni di Goldoni 400, il progetto promosso dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale assieme al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto e al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven il Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, per festeggiare il 400esimo compleanno del teatro più antico della città.

Smanie! è la prima parte di una riscrittura della Trilogia della Villeggiatura di Carlo Goldoni basata sull'utilizzo del processo seriale come strategia per fare appassionare il pubblico al destino dei personaggi. Per questo, fra le commedie, è previsto un corollario di azioni in remoto gestite direttamente dagli attori che intendono trasformare la rete in un ulteriore palcoscenico interattivo.

In questa prima fase di studio le "Smanie" vengono realizzate in doppia location con due azioni contemporanee, una in Casa di Leonardo e l'altra in Casa di Filippo. Il pubblico avrà così la possibilità di scegliere in quale delle due case entrare e seguire da quella particolare prospettiva lo sviluppo della trama. Il risultato è uno spettacolo dalle caratteristiche acrobatiche: i nove attori impegnati nei ruoli scritti da Goldoni salteranno letteralmente da una location all'altra entrando in scena al momento opportuno. Al doppio spettacolo, che si sviluppa al Teatro Goldoni, si aggiungono gli interventi dei protagonisti di Smanie! da remoto, con una serie di prequel che si potranno seguire sulle pagine social (Facebook e Instagram) del Teatro Stabile del Veneto e Circuito PalcOFonico/Archipelagos Teatro.