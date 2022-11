Passeggiata e spettacolo di mistero nel boschetto di Quarto d'Altino

È in programma venerdì 11 novembre, dalle ore 18.00, l'appuntamento dal titolo "La Pietra", inserito nel calendario del festival "Veneto spettacoli di mistero": una passeggiata con partenza dalla piazza San Michele di Quarto d'Altino sul tracciato dell’attuale via Claudia Augusta fino al boschetto, dove si terrà un suggestivo spettacolo teatrale con musica dal vivo al chiarore della sola luce dei bracieri ardenti.

In scena andrà la storia di Giovanni Nardin, il classico uomo di mezz’età che non voleva mai crescere con una grande passione: collezionare sassi. Ogni sera, dopo il lavoro, percorreva tutto l’argine del fiume Sile da Quarto d’Altino a Portegrandi alla ricerca dei sassi più particolari. Era sicuro che prima o poi avrebbe trovato un tesoro. Una sera di inizio d’estate ripercorreva l’alzaia, illuminato dalla luna piena che si specchiava in modo unico sulle acque del Sile, rimandando i colori degli argini in uno sfavillio di luci. Giovanni stava quasi per decidere di ritornare a casa quando, osservando dall’altra parte del fiume, si accorse di una luce particolare, tra il celeste e il viola, che partiva dall’argine opposto, dove l’acqua lambiva un punto scoperto….

Dettagli

Ritrovo dei partecipanti presso piazza San Michele e iscrizione alla passeggiata dalle ore 17.00. Alle ore 18.00, partenza verso il Boschetto di via Claudia Augusta, dove si terrà lo spettacolo teatrale. Al termine si ritorna in piazza dove verrà offerto uno spuntino caldo con specialità del luogo.

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 339 7870350 dopo le ore 13.00.