Carnevale, all'Arsenale lo spettacolo sull'acqua con fontane danzanti, luci e video

Prezzo Da 17 a 35 euro (previsti ingressi gratuiti per residenti e under 3)

Dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023, l’Arsenale si conferma il protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua: "Terra incognita. Il mirabolante viaggio di Marco". Lo show riempirà di magia lo specchio d’acqua della Darsena Grande all’Arsenale per circa trenta minuti di spettacolo, con un titolo che utilizza il termine cartografico entrato in uso nella cartografia dal 1500 per indicare le parti del globo mai esplorate.

Uno spettacolo che farà rivivere il viaggio di Marco Polo, il giovane mercante veneziano protagonista di un viaggio in Oriente durato 24 anni, iniziato con la sua partenza all’età di diciassette anni alla ricerca di nuovi orizzonti e di terre vergini, guidato dal suo desiderio di esplorare l’ignoto, passando per il suo incontro con l’imperatore mongolo Kublai Khan fino al suo ritorno a Venezia dopo ventiquattro anni di scoperte e di viaggio interiore.

Gli spettatori potranno godere delle spettacolo in doppia replica alle 18.30 e alle 21 nei giorni 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio. Biglietti in vendita in questa pagina dal 17 gennaio.

Sarà un racconto immaginifico che emerge dalle acque dell’Arsenale, liberamente ispirato a “Il Milione” di Marco Polo e narrato in chiave fantastica attraverso i diversi linguaggi creativi dell’arte che, come il viaggio di Marco, non conosce confini. Il palcoscenico naturale della Darsena grande è arricchito con una scenografia notturna di fontane danzanti, luci e video realizzata dal connubio di arte e tecnologia tra Antica Proietteria, Viorica Water Show e Moonlight.