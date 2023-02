Al Toniolo in scena il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi

Per il cartellone de “I comici”, Giuseppe Giacobazzi il 15 e 16 febbraio (ore 21.00) presenta in doppia replica al Teatro Toniolo di Mestre il nuovo spettacolo Il Pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque: un’ora e mezza di monologo che, tra ironia e spunti di riflessione, dà vita a una elettrizzante “partita a scacchi” tra la vita reale e quella vissuta su una scacchiera. Tutti sogniamo di essere pezzi pregiati, ma alla fine brilla il fascino della normalità.

Diretto da Carlo Negri, nello spettacolo vediamo un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla narrazione propria del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo, ma che diventa anche strumento di riflessione.

Le prevendite sono aperte presso biglietteria del Teatro Toniolo e nei punti vendita del circuito Vivaticket.