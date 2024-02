Al Teatro Belvedere di Mirano lo spettacolo "Into the Wild"

La stagione teatrale “Molecole” del Teatro di Villa Belvedere prosegue domenica 25 febbraio alle ore 18.00 con lo spettacolo "Into the Wild", di e con Marco Bianchini, per la regia di Gianmarco Busetto.

Prodotto da Teatro della Caduta con il sostegno di Farmacia Zooè, lo spettacolo è giocato sulla nascita del De Profundis, la lettera d’amore che lo scrittore irlandese Oscar Wilde, detenuto nel carcere di Reading, scrive al compagno Alfred detto Bosie. Una lunga lettera in cui ripercorre le tappe del loro rapporto, che lo ha condotto alla rovina. Cinque anni dopo la morte di Wilde il testo fu pubblicato.

Più di un secolo dopo, all’attore Marco Bianchini viene commissionato uno spettacolo sull’argomento. Bianchini mette in scena il processo creativo che lo ha portato a studiare il De Profundis, la vita di Wilde e il suo rapporto con Bosie, parlando di amore, di arte, di vita. Dai Sex Pistols a Celine Dion, da Francis Bacon a Sailor Moon, da Lana Del Rey a Batman, la cultura pop converge sul palco per celebrare la figura di Wilde e il suo estro infinito. La prenotazione è consigliata, scrivendo a info@farmaciazooe.com. Al termine dello spettacolo, conversazione tra il pubblico e la compagnia.