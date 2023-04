Il comico Paolo Camilli arriva al Teatro del Parco con lo spettacolo "L’amico di tutti"

Il comico, attore e content creator Paolo Camilli protagonista giovedì 13 aprile (alle ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre con lo spettacolo “L’amico di tutti”, ultimo appuntamento di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand up comedy organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi.

"L’amico di tutti" è un monologo brillante e graffiante in cui trovano spazio personaggi reali e immaginari, simbolici ed estremi, tutti animati da una comicità surreale e satirica. Un lavoro che affronta temi come la polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo. Una catarsi ironica e un’esilarante “chiamata alle armi”.

Paolo Camilli è un attore, comico e content creator. Ha studiato e lavorato, fra gli altri, con L. M. Musati, L. Ronconi, G. Sepe, alternando alla prosa l'improvvisazione teatrale. Ha partecipato a due edizioni del Festival dei Due Mondi di Spoleto con “The Dubliners part 1” e “The Dubliners part 2” per la regia di G. Sepe.

Nel 2017 ha debuttato come autore e regista con lo spettacolo “Per colpa di un coniglio”. Nel 2018 ha vinto il premio come miglior attore al Festival InDivenire di Roma. Ha debuttato in TV nella trasmissione “La TV delle ragazze - Gli Stati Generali” su Rai3 (2018) condotta da Serena Dandini, interpretando “La Dura Vita del Maschio Alfa” e i “Video Tutorial” con Isabella Ragonese. Nel 2019 entra nel cast di “Stati Generali” su Rai3, sempre condotto da Serena Dandini, interpretando “Nelle puntate precedenti”, “Radical Shock” con Lucia Ocone e “Medici in prima linea” con Neri Marcorè. Subito dopo partecipa al format “OltreSanremo” su TimVision. Continua con programmi come “C’è tempo per” su Rai Uno, “Il Salotto con Michela Giraud” (2020-2021) su Comedy Central, ed è coprotagonista nella serie “Ritoccàti” e “Ritoccàti 2”.