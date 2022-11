Capodanno a Venezia: lo spettacolo pirotecnico illuminerà il Bacino di San Marco

Venezia raddoppia il Capodanno offrendo due diverse proposte per salutare il vecchio anno e accogliere il 2023, in laguna e in terraferma. Promosso da Vela Spa per conto dell’amministrazione comunale, in partnership con la Camera di Commercio Venezia Rovigo e il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, il Capodanno 2023 propone un’ampia possibilità di scelta per cittadini e visitatori di ogni età.

Il brindisi di buon augurio, illuminato dai fuochi d’artificio, caratterizzerà la notte di San Silvestro a Venezia. Allo scoccare della mezzanotte, il Bacino di San Marco si accenderà grazie allo spettacolo pirotecnico, ideato per accogliere in uno scenario emozionante e suggestivo la notte più attesa dell’anno. Lo spettacolo è firmato dalla storica ditta di Melara di Rovigo, Parente Fireworks, che da oltre un secolo illumina eventi pubblici e privati di grande prestigio compreso lo show luminoso della festa del Redentore. I fuochi si rifletteranno, con giochi di luce sull’acqua, facendo da cornice ai rintocchi della mezzanotte.

Dove vedere i fuochi di Capodanno

La visuale migliore per godere dello spettacolo sarà in prossimità dell’Arsenale e lungo Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri mentre i fuochi non saranno visibili da Piazza e Piazzetta San Marco. A partire dalle ore 23.30 verranno lanciati alcuni artifici singoli per agevolare il posizionamento del pubblico lungo le rive da parte degli steward.