Al Teatro del Parco tutti in "Terapia di gruppo" con Chiara Becchimanzi

Venerdì 26 gennaio (ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre arriva la pluripremiata stand up comédienne Chiara Becchimanzi con il suo nuovo spettacolo Terapia di gruppo, quarto appuntamento della rassegna “In piedi – il potere delle parole”.

Attrice, attivista e autrice, amata dal pubblico televisivo, teatrale e del web, Chiara Becchimanzi con questo lavoro offre un’occasione dissacrante e imperdibile per conoscere da vicino una delle più talentuose esponenti della nuova comicità italiana al femminile, e per ridere con intelligenza e sarcasmo della psiche umana dopo due anni di pandemia.

Uno spettacolo che porta in scena uomini e donne – e gli spettatori stessi –, ognuno con il proprio “fardello” psicologico, per un gioco teatrale pieno di sorprese, ironico e intelligente. Becchimanzi, già premiata dall’Ordine degli Psicologi per il suo Principesse e Sfumature, mimando la classica terapia di gruppo fa sì che siano gli spettatori a determinare la direzione che prenderà il discorso, in un crescendo che porta a un finale liberatorio ed imprevedibile.

Un flusso di coscienza inarrestabile per esplorare idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice regista stand up comédienne traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio, a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente. In un momento in cui il benessere psicologico è al centro di mille dibattiti, ridere della nostra salute mentale non può che aiutarci a ritrovare un po’ della leggerezza perduta.