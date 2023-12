Un mare di Babbi Natale invade Jesolo per lo Sport Event Christmas Village

Un mare di Babbi Natale invade Jesolo: il 17 dicembre andrà in scena “Sport event Christmas village”, un grande evento di sport e amicizia che coinvolgerà centinaia di appassionati. All’ormai tradizionale Run Christmas si aggiungono infatti quest’anno due nuovi percorsi, uno dedicato alle bikes e un altro al gravel. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza. La partenza delle tre sezioni è scaglionata, ma l’arrivo è condiviso e fissato verso le ore 15.30 dove i partecipanti troveranno ad accoglierli dj, animazione, ristoro caldo e dolci natalizi.

Gravel Christmas

Piazza Mazzini ospita dalle ore 12.30 la partenza della social gravel ride, anche in questo caso corsa non competitiva che prevede un percorso di 70 chilometri, adatto anche per mountain bike ed e-bike. L'iscrizione, aperta dalle ore 10.00, comprende medaglia ricordo e gadget natalizio, ristoro durante il percorso, deposito bici custodito.

Bike Christmas

La partenza per gli appassionati di bike è fissato alle ore 14.00, sempre in piazza Mazzini. Il percorso si snoda per 30 chilometri. L’iscrizione è gratuita, con offerta libera, e comprende costume di Babbo Natale, adesivo numerato per casco o bicicletta, supporto di guide bike certificate by Paolo Guida Bike, ristoro caldo intermedio presso Villa Giulia, servizio fotografico e video, assicurazione e assistenza sanitaria, custodia bikes in parco chiuso e presidiato all’arrivo, medaglia di partecipazione.

Run Christmas

La corsa non competitiva partirà da piazza Mazzini alle ore 15.00 e si potrà partecipare correndo o camminando, rigorosamente vestiti da Babbo Natale. Due i percorsi possibili, da 2 o da 5 chilometri. L'iscrizione, che si terrà in piazza Mazzini dalle 10.00 alle 14.45, è gratuita con offerta libera, e comprende un vestito da Babbo Natale, la pettorina numerata, la medaglia di partecipazione e l’assicurazione.