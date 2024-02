Scorzè, al via nuova stagione teatrale: tra i protagonisti Gioele Dix e Debora Villa

Al nastro di partenza gli spettacoli del rinnovato Teatro Elios-Aldò di Scorzè con un ricco cartellone di appuntamenti per grandi e piccini da febbraio a maggio. La rassegna è promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scorzè con la collaborazione di Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale. I nuovi abbonamenti saranno possibili dal 15 febbraio, i rinnovi a partire dal 9.

Il programma

A dare il via alla stagione domenica 25 febbraio Gioele Dix in "La corsa dietro il vento", un inedito viaggio teatrale grazie al quale Dix parla (anche) di sé con l’ironia e il gusto del paradosso a cui ha abituato il suo pubblico. Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, lo spettacolo attinge dal ricchissimo forziere di racconti del grande scrittore bellunese Dino Buzzatti e compone un mosaico di personaggi e vicende umane dove ognuno di noi può ritrovare tracce di sé.

Segue domenica 3 marzo "Tilt, esaurimento globale" con una Debora Villa che si rende conto di non essere affatto la sola ad essere esaurita. Siamo di fronte a un esaurimento globale, collettivo: ma se siamo la causa del nostro esaurimento, possiamo essere anche la fonte della nostra energia? Su questo filo, che diventa un mantra, si muove il teatro di Debora Villa.

Domenica 10 marzo è la volta di Francesco Pannofino in "Chi è io?", una commedia teatrale divertente e metafisica, uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti. Leo Mayer - critico raffinato e sarcastico della società - si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui tutto viene fuso e mischiato.

Domenica 7 aprile arrivano al Teatro Elios-Aldò Jgor Barbazza e Davide Stefanato in "Saltavo i fossi par longo", uno spettacolo che porta in scena l’evoluzione di un territorio e della sua gente attraverso sketch esilaranti, personaggi buffi e situazioni comiche. Un simpatico parallelo tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati, in cui oltre alle risate non mancheranno momenti di delicata e sincera emozione, per far sorridere chi ha vissuto questo mondo e per stupire i giovani d’oggi.

Domenica 21 aprile è la volta della danza: la Compagnia Naturalis Labor porta in scena "Le tango des malfaiteurs", una ironica e spiritosa performance sulle complicazioni delle relazioni e dell’amore. Cinque personaggi si incontrano in un luogo/nonluogo, metafora realistica di diverse umanità in transito. E così, in un turbinio di emozioni differenti, l’alfabeto di un teatro-danza vivace, vigoroso ed espressivo si fonde con il linguaggio del tango argentino, diventando sintesi e mimesi delle complicanze e contraddizioni dell’amore.

Chiude la rassegna domenica 19 maggio il Teatro Bresci con "Piccoli crimini coniugali" di Éric-Emmanuel Schmitt, un thriller psicologico appassionante, una commedia al vetriolo che diverte e tiene con il fiato sospeso. Protagonista una coppia di raffinati intellettuali borghesi - interpretati da Anna Tringali e Giacomo Rossetto - che si ritrova improvvisamente a dover ridisegnare la propria vita coniugale a causa di un’imprevista perdita di memoria. Se all’inizio il passato sembra ricomporsi senza troppe difficoltà, gradualmente si fanno strada verità più scomode. Inizio spettacoli alle ore 17.30.

Spettacoli per famiglie

Il 18 febbraio è in scena RossoTeatro/Atelier Teatro Danza in "Il paese senza parole", uno spettacolo di narrazione e danza, un racconto sull’importanza delle parole e delle storie da poter raccontare, dove gli occhi e le orecchie possono immaginare mondi nuovi, emozioni che non sono visibili se non attraverso il corpo e il movimento.

Il 14 aprile Madame Rebinè presenta "Il gran ventriloquini", un artista in decadenza capace solo di raccontare brutte barzellette ma che grazie allo stimolo dei suoi pupazzi riuscirà a rinnovarsi e a stare al passo coi tempi. La risata diventa un veicolo per parlare dell’amicizia e dell’importanza del dialogo democratico all’interno di un gruppo. Inizio spettacoli alle ore 16.00.