Stefano Massini porta in scena "L’interpretazione dei sogni" di Freud

Stefano Massini torna in scena con il suo decennale lavoro sull’opera di Sigmund Freud. Venerdì 19 gennaio, alle ore 19, debutta al Teatro Goldoni di Venezia L’interpretazione dei sogni, un viaggio magico nei meandri della mente, a caccia dei desideri più intimi e delle passioni inconfessabili dell’uomo. Lo spettacolo, che sarà in scena fino a domenica 21 gennaio, è una co-produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro della Toscana, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, TSV – Teatro Nazionale in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa.

Cento minuti esatti durante i quali prenderà forma un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, comporranno una sinfonia di possibili interpretazioni in cui riconoscersi e ritrovarsi. Massini, scrittore e drammaturgo fiorentino, fa di Freud l’Omero dell’anima, e dell’Interpretazione dei sogni il racconto dell’uomo. Parole e arte: ad arricchire lo spettacolo saranno le opere pittoriche di Walter Sardonini e le musiche di Enrico Fink, eseguite dal vivo da Rachele Innocenti (violino), Damiano Terzoni (chitarre), Saverio Zacchei (trombone e tastiere), con il contributo voce e video di Luisa Cattaneo.

Sarà il pubblico ad interrogarsi sulla meta da raggiungere. La ricerca sui sogni di Sigmund Freud analizza infatti numerosi casi clinici, ognuno capace di rivelare qualcosa sulle leggi che sovrintendono le messinscene notturne. Come fossero uno spettacolo, perché il sogno nella lettura di Freud ha un impianto teatrale. Stefano Massini porterà così a compimento la sua decennale ricerca, con un testo completamente nuovo, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Freud, mettendo il suo estro di narratore al servizio di uno spettacolo accompagnato da musica e arte.

I biglietti sono in vendita online o alla biglietteria del Teatro Goldoni. Quanti avessero già acquistato il biglietto per la data del 18 gennaio, annullata per cause di forza maggiore, possono scrivere a biglietteria@teatrostabileveneto.it per rimborso o cambio data.