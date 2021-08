Tre giorni di musica e street food a Sottomarina

Il Tour United 2021 arriva a Sottomarina in Piazza Cannoni il 6, 7 e 8 agosto 2021. Il progetto vede la presenza di Radio Company e Radio Wow all’interno del Truck Mobile, adibito a studio radiofonico, nel quale le emittenti svolgeranno dirette radiofoniche e attività di intrattenimento, tramite gag divertenti e piccoli giochi.

Tre giorni di dirette radiofoniche con Radio Company e Radio Wow a partire dalle ore 18 di venerdì 6 agosto. L’area food sarà aperta tutti i giorni dalle ore 18 alle 24. Gli organizzatori: «Lo studio mobile sarà il protagonista di un villaggio nel quale saranno presenti caratteristici truck food provenienti da diverse zone d’Italia, che delizieranno i presenti con i prodotti tipici della loro zona. Saranno ben rappresentate l’Emilia Romagna, con la famosa piadina e il gnocco fritto con i salumi, l’Abruzzo con i suoi arrosticini, e il Veneto con i “cicchetti” , oltre a tante altre deliziose specialità come panini gourmet e fritti sfiziosi. Per i più piccoli verrà, inoltre, creata una zona bimbi con giochi per divertirli ed intrattenerli».

