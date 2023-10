All’Auditorium Lo Squero il "Tango Nuevo" di Kristina Vocetková e Milan Řehák

Sabato 28 ottobre, alle ore 19.30 all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini, in scena il Tango Nuevo di due giovani ed eccezionali artisti come Kristina Vocetková (violoncello) e Milan ?ehák (fisarmonica). Una performance appassionata ed emozionante dedicata al grande compositore e bandoneonista argentino Astor Piazzolla, che si addentra anche verso altri compositori come José Bragato, il principale violoncellista di Piazzolla, e l’attuale star della fisarmonica Gorka Hermosa, che mescola il tango con i ritmi dei Balcani.

Kristina Vocetková è una delle violoncelliste ceche più promettenti della sua generazione. Specializzata in musica da camera, si dedica principalmente alla sua attività come solista e ai concerti con orchestre come la Brno Philharmonic o la Jaroslav Kocian chamber orchestra.

Milan ?ehák, classe 1994, è considerato uno dei fisarmonicisti cechi più interessanti e progressisti, diplomatosi al Conservatorio di Praga e al Royal College of Music di Stoccolma. Il suo repertorio include principalmente composizioni originali, pezzi barocchi e trascrizioni virtuosistiche. Attualmente è focalizzato sui generi crossover e tango e impiega le sue abilità musicali non solo nella musica classica ma anche in generi più popolari. ?ehák coinvolge i suoi ascoltatori con la sua interpretazione convincente e con la sua espressività unica e originale. (Biglietti intero 25 euro, ridotto 20 euro – Prevendite Ticketone e Venezia Unica).