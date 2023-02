Al via la nuova stagione di "Teatro di Primavera" a Mirano

Visto il successo delle precedenti edizioni, viene proposta per l’ottavo anno la stagione teatrale “Teatro di Primavera”: la rassegna 2023 si articola in tre spettacoli dalla tradizione teatrale veneta, due di Carlo Goldoni e uno di Giacinto Gallina. Spettacoli godibili e adatti a tutte le età, con situazioni appartenenti all’umanità di ogni tempo. Le date previste sono: domenica 26 febbraio, domenica 5 e domenica 12 marzo, con inizio alle ore 16.00, nel Teatro Belvedere, in via Belvedere 6 a Mirano.

La rassegna è promossa dal Comune di Mirano e organizzata dall’associazione culturale “Il Portico – Teatro Club APS”, che porta in scena compagnie amatoriali del territorio veneto, alcune delle quali già apprezzate dal pubblico miranese.

Il programma

Domenica 26 febbraio - ore 16.00

La Compagnia Benvenuto Cellini APS di Padova presenta “L'avvocato veneziano” di Carlo Goldoni, regia di Beppe De Meo.

Una commedia di tre atti rappresentata con successo per la prima volta durante il carnevale di Venezia del 1750, cui Goldoni, che era anche avvocato, ha voluto rendere omaggio alla professione dell'avvocato evidenziandone i caratteri di onorabilità, correttezza e reputazione.



Domenica 5 marzo - ore 16.00

La Compagnia Teatro Insieme APS di Sarzano - Rovigo presenta “Le done de casa Soa” di Carlo Goldoni, regia di Marna Poletto e Roberto Pinato.

Una commedia briosa e musicale, in cui l’autore ha saputo rappresentare la realtà della piccola borghesia veneziana con estrema verosimiglianza.



Domenica 12 marzo - ore 16.00

La Compagnia La Filodrammatica APS di Cavarzere presenta “Le baruffe in famegia” di Giacinto Gallina, regia di Ileana Dal Checco e Franco Penzo.

Una commedia senza tempo, uno spaccato di vita quotidiana dove solo i costumi e qualche anacronismo nella trama ci ricordano che è stata scritta più di cent’anni fa.

Il biglietto d’ ingresso ad ogni singolo spettacolo è di euro 8,00. Il botteghino del Teatro Belvedere è aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.