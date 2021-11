Teatrino Groggia: doppio appuntamento con lo spettacolo per bambini “Fiabe da Tavolo”

Continua il cartellone per bambini e famiglie al teatrino Groggia di Venezia: si va in scena sabato 27 novembre (ore 16.30) e domenica 28 novembre (ore 11) con Fabrizio Pallara e Desy Gialuz in “Fiabe da Tavolo”, pensato per un pubblico a partire dai 4 anni. Le fiabe sono due, “Il brutto anatroccolo” e “La teiera”.

“Fiabe da tavolo” è un progetto di ricerca che unisce teatro di narrazione e teatro di figura, avendo come limite e opportunità l’utilizzo di un piccolo tavolo e tutti gli oggetti che lì prendono vita. Un lavoro di micro teatro per un numero limitato di spettatori. «Dentro ai libri, sulle bocche di chi le racconta, lette, immaginate, sognate, le fiabe nascono e poi si mettono in viaggio correndo nelle parole, e durante il viaggio cambiano, crescono, si trasformano. Mappe di vita che accompagnano i bambini e i grandi; riti di passaggio che indirizzano e segnano strade possibili, piccoli sentieri, grandi avventure».

Informazioni per il pubblico e prenotazioni: Valentina Bortoli 041 0970154 mail: apescadisogni@piccionaia.org