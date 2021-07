"Poesie sotto le stelle" celebra la storia di Venezia

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito delle celebrazioni per la nascita di Venezia, domani alle 21, all’hotel Ausonia Hungaria del Lido di Venezia, si terrà la serata “Poesie sotto le stelle, la Serenissima nei secoli”.

Si tratta di un evento che fa parte della rassegna “Libri in spiaggia”, ed è organizzato dall’associazione Civica Lido Pellestrina in collaborazione con la Municipalità. L’iniziativa quest’anno vuole celebrare la storia di Venezia lungo tutti i suoi 1600 anni e vedrà alternarsi una ventina di poeti nazionali e di lettori dell’associazione “Voci di carta” per declamare i componimenti dedicati a Venezia.

Nel rispetto delle norme Covid, la serata vedrà il saluto istituzionale della Municipalità, della curatrice della rassegna “Libri in spiaggia”, Daniela Zamburlin, e della presidente dell’associazione Civica Lido Pellestrina, Germana Daneluzzi.