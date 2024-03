Teatroterapia, gli attori con sindrome di Down sul palco del Kolbe

Domenica 24 marzo 2024 (ore 17), al teatro Kolbe di Mestre, è in scena lo spettacolo "Emozioni" del gruppo di teatro dell'Aipd - associazione italiana persone down. Frutto di un progetto di teatroterapia promosso dalla stessa Aipd, l'esibizione coinvolge otto attori con sindrome di down. La regia è di Giorgia Favorido, psicologa e teatroterapeuta.

Uno spettacolo che diverte e allo stesso tempo spinge a riflettere: «Il nostro protagonista ha dentro di sé molte emozioni - ansia, tristezza, rabbia, noia, paura, giudizio - che cercherà di comprendere e trasformare in qualcosa di positivo per trovare gioia e fiducia interiori.

La teatroterapia, come spiega la regista, è «una disciplina creativa a servizio dell'evoluzione e crescita personale dell'individuo, che aiuta a ritrovare il benessere e a conquistare la libertà di essere se stessi attraverso l'espressione creativa e l'apertura del cuore».

L'ingresso è libero, con offerta consigliata di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Aipd.