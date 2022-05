Parte la terza edizione di TEDxMestre con incontri dedicati alla sostenibilità

TEDxMestre torna con la terza edizione e, in attesa della conferenza principale prevista per il prossimo novembre con un palinsesto ancora tutto da svelare, riparte con una proposta di eventi che mirano a generare numerosi spunti e occasioni di confronto.

Saranno i TEDCircles ad aprire le danze: una serie di incontri a numero chiuso dove i partecipanti, dopo la visione di un TED talk su uno specifico tema, avranno l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista e ascoltare le opinioni altrui. Si tratta di un format inaugurato nel 2021 che ha coinvolto, ad oggi, più di duecento persone.

Quest’anno TEDxMestre ha deciso di realizzare un ciclo di tre incontri coinvolti nel nuovo progetto Visioni per un futuro sostenibile, che nasce con l’intenzione di dare un contributo attivo al territorio veneziano organizzando una serie di

iniziative pensate per promuovere azioni più sostenibili. I protagonisti del progetto saranno la discussione e l'azione: la prima darà vita a momenti di riflessione con i TEDCircles, mentre l’azione si concretizzerà partecipando alle attività collettive dei #TEDAdventure.

Il primo incontro

L'iniziativa partirà mercoledì 4 maggio alle ore 20.45 presso la sede del Gruppo Veritas, dove avrà luogo il primo TEDCircle. Il tema scelto per l'occasione è Il valore del riciclo: si metteranno infatti a confronto idee ed esperienze riflettendo su quanto la salute del pianeta sia legata alla salute dell’umanità. L'evento verrà inoltre trasmesso online.

Chiamati a portare la loro testimonianza nel corso della serata saranno Andrea Razzini, direttore generale del Gruppo Veritas, e Alessandro Andreanelli, amministratore delegato LUSH Italia, che commenta così la sua partecipazione all'evento: «Vogliamo fare ogni giorno la differenza nell’industria cosmetica per mostrare che è possibile trovare soluzioni che rispettino il pianeta. Promuovere un approccio di economia circolare, valorizzando il concetto di packaging come servizio, è ad oggi uno dei modi con cui Lush coinvolge i propri clienti, invitandoli ad unire le forze e andare verso a un consumo zero waste».

Sara Da Lio, componente del Consiglio di amministrazione di Veritas, spiega: «Vivere e operare in maniera sostenibile è essenziale per il nostro futuro e tutti i giorni Veritas si impegna su questa strada. La sostenibilità deve essere accompagnata da atti concreti. Nel territorio in cui l'azienda gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, è stato praticamente azzerato il ricorso alla discarica ed è stato da tempo superato l’obiettivo del 65% di differenziata fissato dall’Unione Europea entro il 2035. Tutto quello che non può essere riciclato diventa energia elettrica, utilizzata per l’autofunzionamento degli impianti. Il 97% dei rifiuti raccolti in questo territorio viene trasformato in materia prima seconda o energia, nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare».

L’incontro è aperto a tutti ma con posti limitati, si consiglia la prenotazione online. Per info tickets@tedxmestre.com