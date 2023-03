A Venezia la terza performance del Teatro di Cittadinanza

Dopo una partita a nascondino in Campo San Cassian e il tira alla corda in campo San Giovanni e Paolo, domenica 2 aprile i cittadini performer del laboratorio di Teatro di Cittadinanza saranno in Campo della Bragora per il terzo appuntamento di Giocare in campo.

Bragora corner è il titolo della prossima restituzione al pubblico dedicata all’essere bambini a Venezia: nel corso del laboratorio ideato dal regista veneziano Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale le parole e lo sguardo di Italo Calvino e di altri grandi autori si fonderanno con le storie dei veneziani attraverso la riscoperta del gioco, dello spazio e del tempo da condividere.

L’appuntamento, inserito nel palinsesto de "Le Città in Festa" del Comune di Venezia, è aperto all’intera cittadinanza e si terrà alle ore 11.30, senza prenotazione.

«Questa terza performance sarà l'ultima azione prima del grande spettacolo evento che chiuderà il progetto del Teatro di Cittadinanza di quest'anno al Teatro Goldoni – spiega Mattia Berto –. Abbiamo guardato ai ricordi con la prima azione in Campo San Cassiano e ci siamo interrogati giocando a nascondino su cosa non troviamo più in città. Abbiamo raccontato il presente con la seconda tappa in Campo San Giovanni e Paolo tirando una corda che racconta la Venezia di oggi. Daremo voce e sguardo al futuro e ai bambini per questa terza incursione. Crescere a Venezia significa crescere liberi, essere autonomi fin da piccoli, non aver paura di niente e riempiersi costantemente di bellezza. Con questa terza azione in campo daremo spazio al diritto, all’arte oratoria e useremo il nostro sguardo bambino per scrivere il futuro».