Tommaso Calabro inaugura la nuova sede veneziana con una mostra su Harold Stevenson

Martedì 16 aprile 2024 Tommaso Calabro inaugura la sede della nuova galleria a Venezia al piano nobile di Palazzo Donà Brusa a Campo San Polo e celebra il legame tra Harold Stevenson (1929-2018) e la città lagunare, che è stata per l’artista americano un’importante fonte d’ispirazione.

Harold Stevenson, prima mostra monografica in Italia, apre in concomitanza alla preapertura della 60. Esposizione Internazionale d’Arte, Biennale Arte di Venezia. È proprio a Venezia, infatti, e precisamente nel sestiere di San Polo, che Harold Stevenson espone nel 1962 una serie di importanti dipinti e sculture in vetro di Murano, al fianco di artisti quali Yves Klein e Jean Tinguely, in occasione dell’esposizione “Piccola Biennale” a Palazzo Papadopoli, su commissione della gallerista francese Iris Clert e parallelamente alla 31ª edizione della Biennale Arte di Venezia.

Harold Stevenson rappresenta un'opportunità unica di scoprire l'opera di questo artista, esponente della cultura d’avanguardia del dopoguerra, amico intimo di Andy Warhol, e noto per aver dipinto nudi maschili su larga scala, come il più famoso The New Adam (1962). La sua ultima mostra italiana Realisti Iperrealisti alla galleria La Medusa di Roma risale al novembre del 1973 dove l’artista espose due tele intitolate Piece of Action accanto a lavori di Botero, Hockney, Pistoletto e di altri otto importanti artisti del Novecento. In mostra a Venezia fino al 27 luglio 2024 lavori realizzati tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta, tra cui i celebri dipinti di nudo, i "torero" e le sculture in vetro.

Con l'esposizione Tommaso Calabro approfondisce ulteriormente le sue ricerche su Alexander Iolas, tra i più celebri galleristi del secolo scorso, che tra il 1972 e il 1984 organizza undici personali dell’artista in America ed Europa: a New York nel 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1982 e 1984, ad Atene nel 1973 e a Parigi nel 1973 e 1974.