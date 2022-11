Il padel protagonista a Mestre con il trofeo E-Motion

Fine settimana di sport e divertimento a Mestre con l'evento di padel amatoriale più atteso del Veneto, arrivato alla terza edizione: è il trofeo E-Motion Padel "Città di Venezia", che si gioca sabato 19 e domenica 20 novembre al Green Garden Village di Asseggiano e vede la partecipazione di moltissimi appassionati, sia da varie parti d'Italia che dall'estero.

Il format ha il patrocinio del Comune di Venezia, è ideato da E-Motion agency e, come spiegato dagli organizzatori, ha una valenza ludico-sportiva: «Molti partecipanti - dice il fondatore Matteo Carponi - arrivano appositamente in trasferta e approffittano dell'occasione per passare qualche giorno in laguna, concedendosi una piccola vacanza per visitare la città». Anche per questa edizione, inoltre, E-Motion rivolge un'attenzione particolare alla componente solidale e benefica, dedicando alla Lega del Filo D'oro una parte dei proventi dell'evento e organizzando un gala sabato 19.

Dopo successi in città come Verona, Ferrara, Roma, Foggia, Brindisi, Milano e Termoli, l'appuntamento veneziano si è presentato sotto i migliori auspici: i giocatori coinvolti sono circa 150, tra i quali partecipanti anche di nazionalità spagnola e argentina. Il calendario è fitto: sabato mattina il doppio misto, nel pomeriggio l'inizio della fase a gironi doppio maschile; domenica mattina il main draw doppio maschile e il doppio femminile, nel pomeriggio il doppio maschile Open. Parter tecnico è Snauwaert, che nei giorni scorsi ha aperto un temporary store di articoli sportivi in centro a Mestre.