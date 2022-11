Padel e tennis in centro a Mestre: apre un nuovo store con box di gioco

Il padel arriva nel cuore di Mestre. Apre i battenti in via Poerio il nuovo store temporaneo di Snauwaert, storica azienda belga specializzata nella produzione di articoli sportivi e racchette, rilevata e rilanciata nel 2018 da un gruppo di imprenditori italiani, tra i quali l'attuale amministratore delegato, Roberto Gazzara. Il brand inaugura uno spazio espositivo, proprio sotto agli uffici dell'azienda, mirando, nel proprio piccolo, al rilancio della città, coinvolgendo anche altre attività circostanti, a partire dagli adiacenti bar Serena e libreria Ubik.

Nello store, oltre ad acquistare racchette da padel e tennis, palline, corde e grip, sarà possibile testare con mano la gamma di prodotti, all'interno di un box ideato dalla E-motion di Matteo Carponi. Una struttura rivestita da reti da gioco, con un tappeto in erba sintetica che simula il terreno di gioco. A "sparare" le palline è una macchina da allenamento, che permette di lavorare su tutti i colpi degli sport di rinvio, con la quale potranno cimentarsi principianti e agonisti.

L'idea è quella di far conoscere il marchio, in costante ascesa sul mercato dopo il periodo buio della pandemia, e allo stesso tempo dar vita ad un circolo virtuoso, che possa coinvolgere le attività circostanti e la cittadinanza. «Vogliamo dare il nostro contribuito, - spiega Gazzara - per affermare sempre di più Mestre quale città del padel e del tennis». L'apertura ufficiale dello store è prevista per domani, venerdì 18 novembre, mentre sabato mattina alle 12 ci sarà un rinfresco di inaugurazione.

Il flagship store rimarrà operativo fino a gennaio 2023 - per quanto l'azienda non esclude di prolungarne l'apertura - nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì, e tutta la giornata nei fine settimana. Proprio nell'ottica di veicolare la socialità, nei weekend saranno organizzati eventi, tornei e giochi a premi. Di seguito il calendario degli appuntamenti: