"Su e zo par i squeri", tour fra tradizione e aperitivo

A una settimana dal compleanno di Terrazza Aperol, che il 30 agosto dello scorso anno approdava in campo Santo Stefano, il locale celebra con un'iniziativa speciale in programma domenica 28 agosto: si intitola “Su e zo par i squeri” e consiste in una serie di visite guidate gratuite allo squero Tramontin, tra i più antichi e celebri luoghi di produzione artigianale nautica.

I tour, in lingua italiana e inglese, si terranno dalle 10 alle 17 e avranno la durata di circa un’ora ciascuno. Un’occasione per visitare un luogo unico al mondo: non solo perché qui, da 138 anni, la famiglia Tramontin progetta, realizza e restaura le imbarcazioni tipiche della laguna, ma anche perché è l'unico a conduzione tutta femminile. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo linktr.ee/terrazzaaperolvenezia e registrarsi all’orario preferito. Alla fine dei tour, appuntamento in campo Santo Stefano per l’imperdibile aperitivo.