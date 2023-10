Trio Orelon in concerto alle Procuratie Vecchie di Venezia

Martedì 31 ottobre, nella Casa di The Human Safety Net, alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, arriva il live del giovane (ma già pluripremiato) Trio Orelon, formazione cosmopolita proposta dall’Associazione Chamber Music.

L'evento unisce la musica all'impegno per la sostenibilità: se ne parlerà nel talk introduttivo in programma dalle 18.00 con la partecipazione di Alexia Boro (The Human Safety Net) e Fedra Florit (direttrice artistica di Chamber Music Trieste). Alle 18.30 il sipario si alzerà sulla musica del Trio Orelon, ovvero la violinista Judith Stapf, il violoncellista Arnau Rovira i Bascompte e il pianista Marco Sanna, che si sono incontrati presso le accademie musicali di Colonia e Berlino.

Armonia, creatività e sete di ricerca: ecco cosa rappresenta il Trio Orelon, fondato nel 2018, con un nome preso a prestito dalla lingua universale Esperanto, in cui “Orelon” significa semplicemente “orecchio”, simboleggiando così nel nome del gruppo i molteplici aspetti dell’ascolto nella musica: per ascoltare anche l’altro e percepire la connessione fra pubblico e artisti in concerto. In programma pagine di Franz Joseph Haydn, con il Trio in mi bemolle maggiore Hob XV 29 e di Felix Mendelssohn Bartholdy, con il Trio in do min. op. 66: pagine che si dispiegano mirabolanti, le prime, disponendo con tre soli strumenti un’autentica e completa tavolozza pittorica, quasi fosse una pagina orchestrale ricca di colori e contrasti. E sonorità di matrice “classica” per il Trio op.66, rilette attraverso una sensibilità più espressiva e "moderna".

Il Trio Orelon negli ultimi due anni è stato premiato a ogni latitudine del mondo: dall’International Chamber Music Competition di Melbourne al “Franz Schubert und die Musik der Moderne” di Graz, oltre al Premio Dario De Rosa conquistato in occasione del Concorso Trio di Trieste 2022, conquistando la piazza d’onore, a luglio al Concorso di Melbourne e lo scorso settembre ancora primi all’importante Concorso ARD di Monaco di Baviera. A suggellare il concerto sarà un brindisi nel segno dei sapori sostenibili di Incantalia, l’azienda che seleziona con passione e rigore le aziende di eccellenza nella produzione sostenibile dell’agroalimentare e del vino, non solo per l’assoluta qualità delle produzioni, ma anche per l’eticità delle pratiche imprenditoriali.

L’ingresso al concerto è libero: prenotazioni su eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-sostenibilita-concerto-trio-orelon-722641027767?aff=eand.