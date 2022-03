Il jazz ricercato del trio Vein alle Sale Apollinee della Fenice

Per la rassegna Jazz&, va in scena alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice il trio svizzero Vein, con i gemelli Michael Arbenz al pianoforte e Florian Arbenz alla batteria e con Thomas Lähns al contrabbasso. L'appuntamento è per sabato 12 marzo, a partire dalle 19.30.

I tre musicisti coltivano da anni un jazz ricercato e moderno che si pone come intermediazione tra la classica e il camerale. Dotati di tecnica sopraffina, nelle vene dei componenti del trio scorrono numerose influenze: dalla musica classica appunto, non solo studiata ma anche praticata ai massimi livelli (ricordiamo le collaborazioni con Pierre Boulez, Kent Nagano, Heinz Hollinger) al jazz più contemporaneo, passando per il funk, il pop, il rock.