Tutto pronto per il Trofeo Lilt-Ve, la veleggiata che sostiene la ricerca scientifica e i pazienti oncologici

Domenica 2 luglio al motto di ‘in regata per prevenire’, si terrà la prima edizione del “Trofeo Lilt-Ve”, la veleggiata organizzata da Yacht Club Venezia, Compagnia della Vela, Diporto Velico Veneziano e dalla sezione di Venezia della Lega Navale Italiana, con il Patrocinio del Comune di Venezia e come partner del Salone Nautico, con l’intento di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti neoplastici veneziani, grazie allo sport.

L’appuntamento si aprirà nella serata di sabato 1 luglio con la cena tra gli equipaggi che si terrà nella sede nautica della Compagnia della Vela nell’Isola di San Giorgio. Alle ore 11 di domenica 2 luglio è in programma il briefing tecnico nella sede dello Yacht Club Venezia e in collegamento con tutte le sedi dei circoli organizzatori. Alle ore 13 il comitato di regata darà il via alla veleggiata, che si disputerà nel tratto di mare antistante il litorale del Lido di Venezia su di un percorso a vertici fissi. La premiazione si terrà alle ore 19 alla Marina Sant’Elena. Ai partecipanti sarà anche distribuita una maglietta realizzata con plastica riciclata e riciclabile.

Alla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) verranno appunto interamente devolute le quote di partecipazione delle imbarcazioni iscritte alla regata: «Il ricavato di questo straordinario appuntamento – ha precisato il presidente Pianon – ci aiuterà ad acquistare una nuova auto per il trasporto dei disabili e una piccola imbarcazione usata. Sono mezzi per il trasporto dei pazienti oncologici che si aggiungono ad altre sei auto già in nostro possesso e con le quali diamo un aiuto a chi ha difficoltà a spostarsi per le cure, ovviamente tutto in maniera grauita grazie all'aiuto dei nostri preziosi volontari».

Per favorire la massima partecipazione i circoli organizzatori garantiranno ospitalità alle barche che provengono da fuori Venezia per i giorni di venerdì 30 e sabato 1 luglio, fino ad esaurimento disponibilità. La veleggiata è aperta a tutte le imbarcazioni d’altura in possesso delle documentazioni prescritte per la navigazione da diporto e della copertura assicurativa con estensione alle regate come da normativa Fiv. Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo info@ycvenezia.com, oppure consegnate a mano in segreteria dello Yacht Club Venezia entro le ore 18 di mercoledì 28 giugno.