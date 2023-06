Tutti gli eventi dell'estate di Portogruaro: il programma

Anche quest’anno il Comune di Portogruaro, in collaborazione con le associazioni locali, ha organizzato un ricco e interessante programma di iniziative, tutte ad ingresso libero, per offrire momenti culturali, di spettacolo e di ritrovo per coloro che rimangono in città anche nel periodo estivo.

La prima iniziativa in calendario è prevista per mercoledì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, in Piazza della Repubblica, con una serata speciale dedicata a Lucio Dalla.

Le altre iniziative sono: