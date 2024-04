Parco San Giuliano ospita l'ultramaratona da 6, 12 e 24 ore

Ultramarathon Festival Venice torna a parco San Giuliano sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. La manifestazione sportiva è organizzata da Umf Venice team Asd in collaborazione con il Comune di Venezia ed è inserita nel calendario delle competizioni a livello nazionale Fidal ed internazionale.

Arrivato alla quarta edizione, l’evento accoglie una sempre più nutrita partecipazione di atleti provenienti dalle federazioni straniere. Quest’anno sono attese al via più di una decina di nazionalità differenti, tra i più di 500 coinvolti nelle diverse gare a programma. Con partenza sabato 13 aprile alle ore 10, il programma della manifestazione (intitolata alla memoria della giovane ultra-maratoneta veneziana Elisa Suman) prevede le distanze classiche di ultramaratona con le gare individuali di 6, 12 e 24 ore; inoltre, la novità della sezione staffette, con la 6 ore a squadre composte da 2 o 3 partecipanti.

Le premiazioni si svolgeranno sabato a partire dalle ore 17, per la gara di 6 ore individuali e staffette, e domenica a partire dalle 11.30 per la 12 e 24 ore e 24 a staffetta.

Per la prima volta in una ultramaratona di 24 ore a circuito è prevista la partecipazione straordinaria di un atleta disabile. Mauro Tomasi correrà con la sua carrozzina spingendosi in autonomia, accompagnato dallo Sporting La Barena di Campalto, un gruppo di atleti locali diversamente abili (carrozzina, disabilità psichica, disabilità relazionale, tutti con accompagnatore) che proveranno l’esperienza di gara per un paio d’ore nel pomeriggio del sabato.

Palcoscenico dell’intera manifestazione è il collaudato circuito di 1.382 metri, un anello filante e totalmente pianeggiante interamente su asfalto, senza curve secche, da percorrere in senso antiorario, certificato Fidal e riconosciuto a livello internazionale con i Label Gold e Silver di Iau. Le 24 ore dei sostenitori e del pubblico saranno infine allietate da UltraBARathon, un servizio bar operativo dalle ore 15 di venerdì 12 aprile (in concomitanza con la distribuzione di pettorali e pacchi gara) fino alla domenica, al termine della manifestazione e da intrattenimento musicale con un djset.

Il programma