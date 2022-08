Uto Ughi inaugura il Festival internazionale di musica di Portogruaro

Inizia un’edizione particolarmente emozionante del Festival internazionale di musica di Portogruaro, organizzato dalla Fondazione musicale Santa Cecilia, per la seconda volta con la direzione artistica di Alessandro Taverna.

La manifestazione celebra, infatti, il suo quarantesimo compleanno e lo fa con un’inaugurazione molto speciale, venerdì 26 agosto, alle 21 al Teatro Comunale Luigi Russolo, che vedrà dopo molti anni il ritorno del grande violinista Uto Ughi. Un evento che rappresenta l’omaggio di Portogruaro alla straordinaria carriera di un artista tra i più famosi al mondo, pietra miliare dell’interpretazione violinistica italiana. Accanto a lui i Virtuosi Italiani guidati da Alberto Martini.

In occasione della serata verrà attribuito al grande violinista un riconoscimento da parte della Città di Portogruaro e della Fondazione musicale Santa Cecilia: un’attestazione di affetto e di gratitudine per il suo ritorno al Festival e di grande stima per l’eccezionale attività concertistica svolta nel corso di una lunga e prestigiosa carriera, per il suo pensiero critico sulla musica e per l’attenzione al rapporto tra educazione musicale e società.