"Le sfide di Venezia. L'architettura e la città nel Novecento": mostra a M9

L’architettura, tra modernità e tradizione, è la protagonista della mostra Le sfide di Venezia. L'architettura e la città nel Novecento, prodotta da M9, Museo del ’900, in collaborazione con l’università Iuav di Venezia - archivio progetti - in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni della nascita della città in contemporanea all'esposizione Venetia 1600. Nascite e rinascite ospitata a Palazzo Ducale.

La mostra, curata da Guido Zucconi e archivio progetti di Iuav, in partnership con la Fondazione Musei Civici, sviluppa uno dei più rilevanti capitoli della storia di Venezia, quello dedicato ai cambiamenti urbanistici e architettonici prodotti nel corso del XX e del XXI secolo. Sono oltre 80 le opere esposte che offrono un originale racconto per scoprire, o riscoprire, architetture e vita della Venezia del Novecento, nel tentativo di dimostrare la sua avvenuta rinascita e la sfida di ridefinirsi nel tempo. Attraverso sei sezioni l’esposizione immerge i visitatori lungo il percorso che Venezia ha intrapreso per restare sempre al passo con i tempi.

