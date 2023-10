Al via la decima edizione della Venice Fashion Week: focus sulla moda sostenibile

Venezia capitale della moda lussuosa, esclusiva e sostenibile ma anche dell'artigianato. Al via dal 19 al 28 ottobre la decima edizione della settimana della moda veneziana: sette giorni di sfilate, mostre e conferenze per raccontare la capacità creativa ed esecutiva di un territorio che si distingue nel mondo per i suoi prodotti fatti a mano e che giocano un ruolo imprescindibile sul mercato attuale.

Anche per questa edizione, la Venice Fashion Week torna con un ciclo di conferenze e workshop con i protagonisti della moda sostenibile per affrontare diversi temi che vanno dall'educazione del consumatore, al turismo sostenibile, dalla formazione dei nuovi artigiani all’upcyling. L'obiettivo della manifestazione è quello di proseguire l'attività svolta finora e trasformare la città in un laboratorio di talenti creativi, anche universitari, provenienti da tutto il mondo che producano magnificenza e qualità. Per partecipare agli eventi è necessario accreditarsi online.

Il programma

Giovedì 19 ottobre

Mano a Mano è un programma di formazione curato da Venezia da Vivere per Fondazione The Place of Wonders e l’hotel Londra Palace Venezia. Ha l’obiettivo di offrire a studenti e giovani artisti corsi professionalizzanti negli atelier e botteghe storiche di Venezia e ha commissionato la realizzazione di una capsule collection di oggetti artistici a cinque realtà artigiane veneziane. L'evento si terrà alle 18.00.

Venerdì 20 ottobre

Alle ore 12 e 16, negli spazi dell’hotel Ca' di Dio, Venice Fashion Week presenta la terza edizione del progetto di moda e ricerca ideato da Venezia da Vivere. A Dress for Venice 2023 è un case study innovativo sui valori che una collezione sostenibile dovrebbe incarnare: eco-design, innovazione, alto artigianato, responsabilità e partnership di imprese d’eccellenza lungo tutta la filiera. La collezione sarà presentata con un'installazione lagunare curata dall’esperto botanico e floral designer Gabriele Bisetto Trevisin di La Dogaressa Flowers e Erbaria. Sabato 21 e domenica 22 ottobre i capi saranno esposti presso l’Atelier Martina Vidal a Burano, in occasione di ApritiModa, l’iniziativa che vede le storiche maison della moda aprire al pubblico i propri spazi.

Sabato 21 ottobre

Alle ore 18.00, negli spazi dell’hotel Palazzo Venart, Venezia da Vivere, Michele Bugliesi e Stefano Micelli presenteranno "Upskill Venezia: valorizzare il saper fare con le nuove tecnologie", il progetto dedicato all’impresa culturale e artigiana che connette nuove tecnologie e saper fare. Il progetto è promosso da Fondazione di Venezia e Upskill 4.0, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Durante l’incontro i project manager di Upskill 4.0, coordinati da Selena Brocca, presenteranno una selezione dei progetti di innovazione realizzati nelle due edizioni di Upskill Venezia.

Domenica 22 ottobre

Alle ore 15.30 torna l'appuntamento a Palazzo Sagredo con l’alta moda delle sartorie e dei maestri artigiani negli spazi monumentali dell'hotel Ca’ Sagredo.

Una giornata con designer, sarti, scrittori e creativi: Venice Fashion Week presenta "Una Venere Isolata" (Ed. Do it human), romanzo d’esordio di Monica Re, una favola contemporanea ambientata nel mondo della moda. A seguire, il premio alla trasmissione del saper fare The Blue Artisan, riconoscimento all’eccellenza artigiana sostenibile che ha saputo tramandare il proprio sapere alle nuove generazioni, verrà conferito al Maestro Sarto Franco Puppato, che presenterà alcuni suoi capi iconici.

Con l’ambientazione sonora di Enrico Coniglio, compositore e sound artist veneziano, saranno infine presentati alcuni atelier locali.

Mercoledì 25 ottobre

Alle ore 15.00 a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto, Venice Fashion Week affronta con esperti di sostenibilità, economia, marketing e artigianato il tema del futuro del Made in Italy.

Eventi collaterali

Tornano i percorsi nei luoghi dell'artigianato e della moda per incontrare i creativi e scoprire la città. Nell’itinerario anche "Venice Photo Lab", la mostra di fotografi e artisti da tutto il mondo che con il tema "Rigenerazione" quest’anno si svolge dal 13 al 25 ottobre in due sedi: la Castello Gallery ai Giardini e la galleria Arte Spazio Tempo in Campo del Ghetto Novo.

Venice Fashion Week incontra la grande fotografia a Palazzo Grassi venerdì 27 ottobre con una visita della community di fotografi e instagrammer alla mostra "Chronorama. Tesori fotografici del XX secolo", l’esposizione dei leggendari archivi di Condé Nast a Palazzo Grassi fino al 7 gennaio 2024.

In programma anche una sfilata, passeggiate alla scoperta degli hotel e incontri con designer, artigiani, botanici e architetti. Tutti gli appuntamenti della Venice Fashion Week sono su invito e consultabili online.