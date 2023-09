Vinokilo torna a Venezia con il Vintage Kilo Festival

La più iconica, la più imitata, la più grande d’Europa: non una semplice vendita al kilo di moda vintage, ma un festival del riuso come scelta consapevole, contemporanea e cool. Vinokilo è un’esperienza, prima di essere un brand: una community inclusiva, culturalmente attiva e socialmente responsabile attorno a cui ruota un mondo che va ben oltre lo shopping per intercettare linguaggi, esigenze ed estetiche della contemporaneità. Fondato nel 2016 dal giovane tedesco Robin Balser – partito da un piccolo store in cui scambiare libri e vestiti usati ed oggi nei 30 Under 30 di Forbes per aver creato dal nulla uno dei principali poli europei di moda sostenibile –, in sei anni di attività Vinokilo ha riallocato, attraverso la vendita al chilo, oltre 500 mila kg di vintage e second hand, che equivalgono al risparmio di 11.2 milioni di metri cubi d’acqua, quasi 110 milioni di Megajoule di energia e 6.2 milioni di kg di CO2.

Il format del Vintage Kilo Festival è tutto quello che Vinokilo vuole portare nella vita delle persone: vintage e second hand unici selezionati internazionalmente e costantemente aggiornati perché siano la prima scelta in fatto di stile e coolness; shopping al chilo divertente, sostenibile ed inclusivo; dj set, live performances, talk, laboratori e attività culturali che aggregano, informano ed intrattengono; street food e drinks con partner selezionati dalle scene locali per un momento di relax e condivisione; give back bar dove portare il proprio usato da convertire in scontistica sui nuovi acquisti; market place con espositori di modernariato, accessori e oggettistica; corner informativi gestiti da partner che provengono dal no-profit e dal terziario sostenibile.

Premium Opening

Il primo giorno sarà accessibile con biglietto Member con benefit dedicati. Tra questi, oltre alla possibilità di accedere in anteprima ad una vastissima selezione di vintage second hand premium con tutti gli ultimi arrivi di stagione, poter usufruire di una consulenza di personal shopping e di welcome drink, sono coinvolte le partnership con "Milano tra le righe": la pagina creativa, protagonista di alcuni momenti virali delle ultime fashion week, trasloca temporaneamente a Venezia con Vinokilo con un concept che verrà declinato in una campagna affissioni in giro per la città e una tote bag in limited edition realizzata in esclusiva per questa data. L'iconica borsa sarà disponibile in edizione limitata fino ad esaurimento scorte. Presente anche "Lush": il retail brand pioniere della cosmetica etica ed innovativa – che da quasi trent'anni, con prodotti iconici come la bomba da bagno, la gelatina da doccia e lo shampoo solido, sviluppa e commercializza beauty a base di frutta e verdura biologica, anti test sugli animali ed a baso consumo grazie all'assenza di packaging – organizzerà durante il premium opening del 20 settembre una serie di laboratori per imparare a confezionare saponi ed altri prodotti per la cura del corpo. Inoltre metterà a disposizione un gift per tutti i possessori di questa tipologia di ticket.

Le iniziative dal 21 al 24 settembre

Venezia Fc gioca in casa: il club veneziano sarà ospite per tutta la durata della kg sale (opening del 20/09 incluso) con un corner presso cui sarà possibile acquistare un archivio delle sue introvabili maglie, dalle rimanenze della stagione 22/23 a quelle match worn delle passate - tra cui quella in serie A - ed altro merchandising.

Le club sportif: il progetto musicale – che attinge dalle atmosfere nostalgiche ed un po' retrò del grande sport degli anni '90 e primi 2000 ed è costola del magazine e della community Beat & Style – curerà una playlist speciale per l'area vintage soccer di Venezia FC, con sonorità e mood che evocano le colonne sonore del calcio.

Metabolismo lagunare: il collettivo culturale – la cui mission è quella di raccontare e far vivere, attraverso l’esperienzialità, le caratteristiche e le potenzialità che il territorio lagunare offre – curerà una serie di dj set e di attività in alcuni momenti della kg sale

Vinokilo Give Back Bar: sarà possibile portare il proprio usato (purché non provenga dall'industria del fast fashion) da convertire in scontistica sui nuovi acquisti; le donazioni verranno ricondizionate e rimesse in vendita in ottica circolare o, se non possibile, smaltite secondo le procedure Vinokilo, che dalla fine del 2022 è certificata B Corp.