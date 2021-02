Visite guidate in diretta streaming alla Querini Stampalia

Suggestioni digitali in quattro atti, fra storia e contemporaneità, per raccontare la bellezza che ci è mancata. Quattro occasioni per vivere, in diretta, la Fondazione Querini Stampalia. Luisella Romeo, guida esperta, offre un punto di vista insolito, proponendo un viaggio attraverso i "dettagli’"di dipinti, oggetti, architetture, che solo un occhio attento può cogliere. È un viaggio insolito fra storia e contemporaneità.

È la scoperta di una Venezia inaspettata, ma è anche l’invito a visitare la Querini Stampalia quanto prima, di persona, per continuare a vivere un’emozione. Quattro gli appuntamenti in diretta streaming tra febbraio e marzo 2021, di giovedì, alle 17: il 25 febbraio appuntamento con La casa e i suoi ospiti per immedesimarsi in chi nel tempo l’ha abitata; il 4 marzo Occhio al capolavoro! Un percorso nel colore dell’arte rinascimentale a Venezia; l’11 marzo In dialogo con l'antico alla ricerca di quell’intreccio sapiente tra passato e presente che è il carattere della Querini Stampalia; infine il 25 marzo Scene di vita nel Settecento. Un tuffo nel passato, per vivere la quotidianità di Venezia nel XVIII secolo.

Le visite guidate digitali saranno in italiano, in diretta su piattaforma Zoom. Il costo è di 3 euro a collegamento.

Prenotazioni: www.ticketlandia.com/m/event/querini-live

Informazioni: ticketmuseum@querinistampalia.org , T. 041 2711411

Programma