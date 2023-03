Giornata mondiale dell'acqua: visite su prenotazione agli impianti idrici Veritas

Sabato 18 marzo, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’acqua, Veritas aprirà al pubblico gli impianti che prelevano, potabilizzano e distribuiscono l’acqua potabile.

Le visite, gratuite e guidate in gruppi di una ventina di persone, si svolgeranno alle 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00 nei seguenti impianti:

Mestre - Potabilizzatore di Ca’ Solaro, Favaro Veneto;

Chioggia - Potabilizzatore di Cavanella d’Adige;

Scorzè - Campo pozzi, centrale di prelievo;

Jesolo - Potabilizzatore di Torre Caligo;

Venezia - Museo dell’acquedotto di Venezia e Centrale di sollevamento di

Sant’Andrea (piazzale Roma).

Per partecipare è richiesta la prenotazione. Sarà comunque possibile partecipare anche senza prenotazione, ma sarà data precedenza a chi è prenotato. Per prenotare collegarsi al sito www.gruppoveritas.it, cliccare sul banner in

home page "Porte aperte all’acqua" e compilare tutti i campi obbligatori. I visitatori saranno poi ricontattati da Veritas per la conferma della visita.