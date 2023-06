Torna a Venezia il Vivaldi Festival nel segno del virtuosismo

Dopo il grande successo delle sue prime due edizioni, torna a Venezia il Vivaldi Festival, la prestigiosa manifestazione nata nel 2021 per iniziativa di Enrico Castiglione in occasione del 1600° anniversario della fondazione della Serenissima per rendere omaggio al suo figlio musicale più illustre, Antonio Vivaldi, nella sua città natale.

La terza edizione del Vivaldi Festival sarà inaugurata il prossimo 24 giugno alla Chiesa di San Giovanni in Bragora, dove Vivaldi fu battezzato e celebrò messa, per poi concludersi il 28 luglio, giorno del 282° anniversario della morte del grande compositore veneziano, introducendo fin dal 21 giugno una serie di appuntamenti pomeridiani con la musica Vivaldi che si terranno ogni giorno alle 15.30 alla Basilica della Salute fino alla conclusione grazie all’impegno dell’organista Paola Talamini.



Il programma della terza edizione del Vivaldi Festival, dedicato quest’anno soprattutto alla riscoperta della musica strumentale virtuosistica, ad oggi ancora del tutto conosciuta ed eseguita, con concerti strumentali e vocali tutti nel segno di Vivaldi proposti nei luoghi vivaldiani per eccellenza.

Il programma

Ad inaugurare il Vivaldi Festival, sabato 24 Giugno, alle ore 19 alla Chiesa di San Giovanni in Bragora, le violiniste Luisa Bassetto e Francesca Balestri, insieme all’organista Paola Talamini, accompagneranno il soprano georgiano Anara Abulkhassanova e il contralto Marta Codognola nello "Stabat Mater RV 621" scritto da Antonio Vivaldi nel 1712 per essere eseguito come parte della Festa dei Sette Dolori di Maria Vergine a Brescia, proponendo anche il Mottetto per soprano ed archi RV 630 Nulla in mundo pax sincera e i due rari Concerto per mandolino e archi RV 425 e il Concerto per violino e organo RV 541.

Giovedì 13 luglio, alle ore 20, l’Orchestra del Vivaldi Festival e l’Ensemble Trigono Armonico, diretto da Maurizio Cadossi, accompagneranno il contralto Giovanna Dissera Bragadin e il soprano Rossana Bertini nella Cantata "Perché non molli" e nella Cantata "Sovvente il sole di Antonio Vivaldi", insieme alla "Dipartita amorosa / Clori e Tirsi" per soprano, contralto, due violini e basso continuo.

Il 15 luglio, questa volta alle ore 12 a Palazzo Grimani, prenderanno il via “Gli incontri dell’Accademia Vivaldiana”, realizzati a partire da quest’anno dal Vivaldi Festival in collaborazione con l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi diretto da Francesco Fanna della Fondazione Giorgio Cini e Palazzo Grimani. Gli allievi dell’Accademia Vivaldiana, guidata da una specialista d’eccellenza come il soprano Gemma Bertagnolli, si esibiranno in alcune delle pagine operistiche e strumentali più rare di Vivaldi, nell’ambito della riscoperta e della valorizzazione dell’enorme patrimonio inedito vivaldiano.

Il 22 luglio, sempre alle 20.30, si torna al Chiostro della Basilica di San Francesco della Vigna, questa volta nel segno della nuova collaborazione tra il Vivaldi Festival e le maggiori istituzioni culturali della Cina, grazie alla collaborazione con il regista Enrico Castiglione, regista e scenografo di fama internazionale e grande ambasciatore del teatro musicale lirico proprio in Oriente. Ospite a Venezia sarà infatti il soprano Bing Bing Wang, una delle voci più popolari e di maggior successo internazionale della Cina, che offrirà un programma interamente dedicato alla musica antica, con arie di Antonio Vivaldi, ma anche di Giulio Caccini e Antonio Caldara, accompagnata dall’Orchestra del Vivaldi Festival e dal violinista Marco Nicolussi.



Il 25 luglio, ore 20.30 nel Chiostro della Basilica di San Francesco della Vigna, un’autentica festa della musica barocca nel segno della Cina, con esibizione dei soprani Valentina Tao e Leung Siu Kwan, il controtenore Lee Cheuk Lun, il tenore Samuel Haung, il baritono Isaac Droscha, accompagnati da Ruda Lee primo violino, dai violinisti Chow Yip Wai e Lai Lai Louise, da Evan Robinson alla viola, da Gabrielle Yuen al violoncello e Ngai Sze Wai al clavicembalo: in programma tutte musiche di Antonio Vivaldi per un concerto promosso dal Dipartimento delle Arti del Governo di Hong Kong.

Il 28 Luglio, alle 20.30, gran finale nella monumentale Chiesa di San Salvador, con il Concerto Straordinario per il 282° anniversario della morte di Antonio Vivaldi, deceduto a Vienna il 28 Luglio del 1741: il Coro Gaulitanus, proveniente da Malta, renderà omaggio alla musica sacra di Vivaldi sotto la direzione di Colin Attard, sempre rigorosamente ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Lo stesso Coro, sempre sotto la direzione di Colin Attard, eseguirà musiche di Antonio Vivaldi ed altri autori durante la Messa delle ore 18.45 di domenica 30 luglio alla Basilica di San Marco.