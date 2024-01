Al Teatro Momo va in scena lo spettacolo per bambini "Voglio la luna"

Domenica 21 gennaio al Teatro Momo si va a caccia del satellite più magico con uno spettacolo di narrazione, musica dal vivo e teatro di figura. "Voglio la luna", della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, propone per Domenica a Teatro, rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con il circuito multidisciplinare Arteven, una rappresentazione poetica dedicata ai più piccoli. Percorso dai 0 ai 4 anni.

Lo spettacolo

Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto con i rimproveri della mamma. Non è per niente tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe. Finché una notte, come per magia, si accorge che lì, proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo la luna! È bellissima, grande, luminosa... giocano insieme e poi lei, così come è arrivata, scompare. Fabio non è mai stato così felice. Decide che vuole averla a tutti i costi e parte per una fantastica avventura alla fine della quale riesce a catturare la luna e a portarla in camera sua. Gli sembra che tutti i suoi problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna nel cielo, i problemi sono appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può volere tutto per sé ciò che appartiene anche agli altri e con un gesto magico e poetico deciderà di condividere lo splendore della luna con il pubblico dei bambini.