In scena al teatro Belvedere di Mirano "Works. Omaggio a Vitaliano Trevisan"

Venerdì 19 maggio, alle ore 18.00 al teatro Belvedere di Mirano, andrà in scena “Works. Omaggio a Vitaliano Trevisan”, un reading di Gianluca Meis con accompagnamento musicale del sassofonista Michele Polga.

L’evento è organizzato dal Festival dei Matti in collaborazione con Caligola Music, SPI Cgil di Mirano, Emergency Gruppo del Miranese e il patrocinio del Comune di Mirano.

Seguirà alle ore 19.00 un aperitivo a sostegno del Festival dei Matti. Per la riuscita della serata è gradita la prenotazione entro il 17 maggio all’e-mail assofestivalmatti@libero.it . Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Works

«Perché lavori? Per bisogno. Perché non posso farne a meno. Perché desidero comprarmi una bicicletta nuova, una bicicletta che sia mia e soltanto mia, per pagarmi l’affitto di casa, o se una casa è pensare troppo in grande, di una stanza, magari con bagno, per cenare fuori di tanto in tanto, o solo per comprarmi qualcosa da mangiare e dei vestiti. In una parola non tanto per vivere, che forse, da quando si viene al mondo fino a che lo si lascia, è aspirazione eccessiva, qualcosa che quasi richiama la tracotanza del teatro greco, quanto per sopravvivere. Non morire, ecco. Ammesso che continuare a respirare sia meglio, cosa tutta da dimostrare ma il cui onere non è il caso di assumere ora».



Gianluca Meis vive e lavora a Padova, dove si è laureato in Psicologia. Nel 2007 pubblica il suo primo libro, a cui sono seguiti vari altri saggi di estetica, critica musicale e teatrale oltre che racconti. Si occupa da anni di associazionismo culturale: è presidente di Acli Arte e Spettacolo di Padova per le quali cura la direzione artistica di rassegne e manifestazioni varie. Attore, regista e autore, è tra i fondatori della compagnia professionista Febo Teatro.