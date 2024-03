Al Teatro del Parco arriva la comicità di Yoko Yamada

Bresciana di nascita, veneziana di adozione, giapponese per metà, ma fenomeno della comicità “tutto intero”: giovedì 7 marzo, alle ore 21.00, arriva al Teatro del Parco di Mestre Yoko Yamada con il suo nuovo spettacolo Mary Poppins e i doni della morte, in tour nei teatri italiani. L'appuntamento è parte della rassegna di stand-up comedy In piedi – il potere delle parole, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi.



Finalista di Italia’s Got Talent nel 2023 e vincitrice nello stesso anno del Premio Satira di Forte dei Marmi come migliore stand-up comedian, con grande padronanza fisica e verbale del palcoscenico Yamada riporta in scena tutta la sua ironia con uno spettacolo che affronta temi come le tentazioni, il lavoro (sottopagato), i cartoni animati, la famiglia, il sesso, la religione, il futuro (incerto) e la paura. Paura di tentare. Perché mica puoi fallire se non ci provi, giusto? Un’evoluzione quasi naturale del percorso artistico tracciato con il precedente Pizza sul gelato, dalla dimensione meno familiare e più personale e intima.



Yoko Yamada non aveva mai pensato di fare la comica, poi nel 2018 si è trovata davanti a un microfono durante una serata di open mic e non è più scesa dal palco. Ha partecipato a “Stand up Comedy” e “Stand up Comedy Rehab” su Comedy Central. Nel 2023 ha accompagnato Alessandro Cattelan nella tournée teatrale “Salutava Sempre” che l’ha vista aprire ogni serata dello spettacolo con un suo monologo.