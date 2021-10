A Mestre arriva Zia Caterina, la zia più famosa d'Italia

La conoscono tutti per la bontà d’animo, per la cura e l’amore che ogni giorno riserva ai suoi “Supereroi”, i bambini malati che accompagna in ospedale con allegria e leggerezza a bordo del suo taxi tutto colorato, colmo di peluche e di divertimenti di ogni tipo. Lei è Caterina Bellandi, conosciuta ai più come zia Caterina, e la mattina del 3 ottobre, alle 9.30, sarà alla parrocchia SS. Trinità di Mestre (via Terraglio) per una mattinata di attività dedicate a bambini e famiglie.

L’occasione vedrà inoltre la presentazione del libro “Taxi Milano 25. In viaggio con Zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi” scritto da Alessandra Cotoloni ed edito da Edizioni San Paolo. L’evento nasce da una speciale collaborazione tra Giuliamaria Dotto Pagnossin, il parroco don Fabio Longoni e l’associazione “Insieme si può fare molto”, attiva nel mestrino per eventi di comunità, corsi extra-scolastici, incontri e attività didattiche. L’appuntamento è l'occasione di ascoltare le testimonianze della zia più famosa d’Italia in un momento d' incontro e confronto unico ed emozionante.

Programma evento

9.30: attività per bambini con zia Caterina

10.45: celebrazione Santa Messa

12.00: presentazione del libro “Taxi Milano 25. In viaggio con Zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi”. A seguire, aperitivo offerto dall’associazione Insieme si può fare molto.

Per maggiori informazioni:

333 3608020 - 2gm@giuliamariadotto.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...