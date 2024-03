Ventidue alberi piantati tra Venezia e Mestre nella domenica ecologica

In occasione della domenica ecologica, il 24 marzo, sono stati piantati 22 nuovi alberi nelle sei municipalità del comune di Venezia: in campo San Lorenzo nel centro storico, nel parco Tina Anselmi dell'area Bissuola a Mestre, in via Trieste a Marghera, in via Martiri di Marzabotto a Chirignago-Zelarino, nell'area Marchesi a Favaro e in riviera San Nicolò al Lido.

Nel parco Tina Anselmi, adiacente all'istituto Stefanini, sono stati messi a dimora due aceri, un platano e un salice. Ha partecipato l'assessore all'ambiente, Massimiliano De Martin, con il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto. «La domenica ecologica è senz'altro una bella occasione per piantare questi alberi - commenta De Martin - un'azione congiunta che diventa un momento di riflessione, un'ulteriore occasione che ci porta a pensare quanto possiamo fare per rendere la città migliore e più vivibile. Venezia è la seconda città in Italia per numero di piantumazioni, negli ultimi due anni abbiamo raggiunto il numero di quasi 30mila unità».

Gli alberi piantati sono di varie specie: frassini, bagolari, querce, cedri, oltre a platani, aceri e salici. A Marghera l'operazione è stata seguita dai consiglieri Alessio Pulin e Angelo Scapin, a Venezia c'era il vicepresidente della Municipalità Lorenzo Pacagnella con altri consiglieri, a Chirignago il presidente Francesco Tagliapietra, a Favaro il presidente Marco Bellato, al Lido il presidente Emilio Guberti.

Come detto, i progetti di riforestazione proseguono da tempo. Lungo il fiume Dese, nel 2021 il ministero della transizione ecologica ha approvato la realizzazione di dieci nuovi ettari nel bosco di Dese-Praello, bosco di Zuin e bosco di Cucchiarina, con messa a dimora di 10.311 nuove piante. Diecimila sono invece le piante nel nuovo bosco di Asseggiano, a cui si aggiungono le 1.403 distribuite nel bosco di Carpenedo, bosco dell'Osellino, parco San Giuliano e parco Albanese. Nel bosco di Mestre e nei grandi parchi urbani, l'ampliamento, la riqualificazione e le opere complementari sono in corso di esecuzione: sarà realizzato un nuovo ettaro di forestazione, filari alberati e aree arbustive lungo la via Ca' d'Oro e via Vallenari, con messa a dimora di 1.700 nuove piante.