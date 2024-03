Chioggia, Armelao rompe con Fratelli d'Italia e apre al rimpasto

Rientra la crisi politica, ma al contempo volano stracci a Chioggia dove il sindaco Mauro Armelao ha comunicato di aver sciolto l'intesa politica con la segreteria locale di Fratelli d'Italia, ma di essere convinto di poter ugualmente governare.

«Dopo quattro mesi di tira e molla, iniziati con la revoca delle deleghe all’ex vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola in quota FdI, revoca concordata con il loro segretario provinciale di Venezia, finisce l’intesa politica con FdI che in questi quattro mesi ha messo in difficoltà tutta la coalizione di centro destra che amministra Chioggia», ha scritto Armelao in una nota. Il primo cittadino inizia ricordando la «grave assenza di due consiglieri comunali durante il consiglio del 21 dicembre, dove era prevista l’approvazione della delibera della previsione di bilancio per il 2024, rischiando di far mancare il numero legale», che ha dato inizio alla crisi.

E poi rincara: «In più occasioni io come sindaco con l’appoggio della lista civica, di Forza Italia e Lega avevamo trovato una quadra che potesse sistemare la situazione, ma puntualmente qualsiasi scelta veniva ostacolata dal segretario locale di FdI. Fin dal nostro insediamento in più occasioni e per i più svariati motivi lo stesso segretario locale FdI creava tensioni interne che facevano perdere di vista il nostro principale obiettivo, e cioè il bene della nostra città». In questi quattro mesi l’attività amministrativa, secondo il sindaco, comunque non si è fermata, «anzi ha continuato anche più spedita di prima ma credo che sia ormai giunto il momento di tornare ad amministrare con serenità la città».

Il sindaco apre quindi al confronto «con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale e che abbiamo a cuore la propria città». E ringrazia i consiglieri Katia Hannot, Claudio Bullo e Elena Zennaro per aver continuato a lavorare per la città «nonostante avessero indicazioni di disertare consigli comunale e giunta». Secondo Armelao, una crisi reale con FdI, fuori dalle strumentalizzazioni, non ci sarebbe mai stata, e lo dimostrerebbe il fatto che l'attuale vice sindaco Elena Zennaro sia di FdI.

Ma sembra invece che l'onda lunga delle tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia, culminate nello scontro sulla regola dei tre mandati per i presidenti di regione (FdI vuole un suo candidato al posto di Zaia, la Lega ne chiede il rinnovo) sia arrivata anche a Chioggia.